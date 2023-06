Ciclismo, due corridori festeggiano la vittoria ma il finale è sorprendente

Durante una gara in Francia riservata alla categoria Under 23, due corridori all'arrivo a St. Etienne volevano festeggiare insieme la vittoria. Entrambi si sono abbracciati mentre pedalavano verso il traguardo ma, alle loro spalle, non si sono accorti dell'arrivo dell'inseguitore Simon Ruet che ha trionfato lasciando a bocca aperta i suoi avversarie ( Video Twitter fc_doriangodon)