Champions League, stasera Inter-Benfica e Napoli-Real Madrid

Al via stasera il secondo turno della fase a gironi di Champions League. Dopo l'1-1 in Spagna con la Real Sociedad, l'Inter cerca una vittoria a San Siro con il Benfica dell'ex juventino Angel Di Maria, sconfitto la scorsa stagione ai quarti di finale. Alla stessa ora, alle 21, il Napoli, che nella prima partita ha vinto 2-1 in Portogallo con il Braga, riceve al Maradona il Real Madrid dell'ex Ancelotti. Domani poi Borussia Dortmund-Milan e Celtic-Lazio. Ieri intanto si è chiusa la settima di serie A. La Fiorentina ha battuto il Cagliari 3-0, il Monza ha vinto 1-0 sul campo del Sassuolo. E' finita invece 0-0 la gara tra Torino e Verona. (Lapresse)