Champions League, tocca all'Inter contro il Porto

Dopo il 2-0 del Napoli all'Eintracht Francoforte, stasera alle 21 tocca all'Inter giocare l'andata degli ottavi di Champions League . A San Siro arriva il Porto dell’ex Sergio Conceiçao. "È una squadra fortissima e viene da 10 vittorie di fila, servirà usare la testa", avverte il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi che ha l'unico dubbio sul partner in attacco di Lautaro tra Dzeko e Lukaku, con il bosniaco in vantaggio mentre Brozovic dovrebbe partire ancora dalla panchina . Alla stessa ora si affrontano anche Lipsia e Manchester City., "Ho messo in preventivo che tutto è un disastro se non vinci trofei", ha detto alla vigilia il tecnico degli inglesi, alle prese con le difficoltà legate alle vicende societarie che vedono in club imputato di illeciti finanziari.