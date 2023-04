Champions League, sale l'attesa per Napoli-Milan

Cresce l'attesa per Napoli-Milan , ritorno dei quarti di finale di Champions League. Questa sera alle 21, al Maradona, si riparte dall'1-0 per i rossoneri. Nei partenopei fuori Kim e Anguissa per squalifica, sarà invece della partita Victor Osimhen. Stefano Pioli pronto a confermare l'undici della scorsa settimana; rientrato l'allarme per Giroud. Ieri in conferenza stampa entrambi i tecnici hanno caricato i propri giocatori: Spalletti ha invitato il Napoli a "essere se stesso", mentre Pioli ha assicurato: "Non ci difenderemo". Alla stessa ora Chelsea-Real Madrid; all'andata finì 2-0 per gli spagnoli.