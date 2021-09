Parte stasera la fase a gironi di Champions League e scendono in campo le prime due italiane, Juventus e Atalanta. I bianconeri cercano il riscatto a Malmoe dopo il pessimo inizio di campionato. I tifosi sono sul piede di guerra contro la società. Allegri in Svezia recupera Dybala, Alex Sandro, Danilo, Bentancur e Cuadrado ma non Chiesa. I bergamaschi sono invece di scena contro il Villareal. Gasperini dovrebbe poter contare su Zapata in attacco. Domani Inter-Real e Liverpool-Milan. (LaPresse)

Diretta Champions League, tutte le partite in programma