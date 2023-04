Champions League, Inzaghi: «Contro il Benfica l'Inter farà una grande gara»

"Il Benfica è una squadra ottima che sta facendo un percorso ottimo in Champions e in Campionato, è una squadra di qualità e di giocatori tecnici, occupano bene gli spazi in fase di possesso, in fase di non possesso si aiutano tutti, e corrono molto; sappiamo l'importanza della gara, è un quarto di finale di Champions, abbiamo fatto un bel percorso che è stato molto difficile, è per questo che cercheremo di fare una grande gara".

Così il ct dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del match contro il Benfica, a Lisbona, per i quarti di finale di Champions.