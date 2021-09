Torna in campo la Champions League. Quattro le italiane impegnate tra oggi e domani. Alle 18:45 l’Inter è chiamata alla trasferta in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk mentre alle 21 Milan affronterà in casa l’Atletico Madrid. «Molto importante ma non ancora decisiva», ha detto Inzaghi in conferenza stampa. «Atletico fortissimo, non dovremo mai perdere la concentrazione», ha detto invece Pioli. Domani Atalanta - Young Boys e Juve – Chelsea.