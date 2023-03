Champions, il Milan ai quarti dopo 11 anni. Pioli: «Mai mollato»

Il Milan torna ai quarti di finale di Champions League dopo 11 anni. Il Tottenham non è riuscito a ribaltare la sconfitta di San Siro, è finita 0-0 contro il Milan a Londra. «É un passaggio turno meritato - ha commentato Stefano Pioli - in entrambe le partite abbiamo fatto più dei nostri avversari forti e l'atteggiamento mentale della squadra è stato forte, non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre cercato di giocare e proporre; ora dobbiamo riprendere velocemente anche in Campionato, dobbiamo fare tanti punti, è troppo importante arrivare nelle prime quattro in Campionato».