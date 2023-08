Castellanos: «La Lazio è una grande opportunità per me»

«La Lazio? Appena mi hanno parlato di quest'opportunità non ci ho pensato due volte, per me sarà una grande chance per crescere. La Lazio è una grande squadra». Parola di Valentin 'El Taty' Castellanos , acquisto estivo della Lazio presentato oggi a Formello assieme agli altri nuovi giocatori, Daichi Kamada e Gustav Isaksen. «Sono molto contento di essere qui, voglio ringraziare il ds Fabiani e tutti coloro che hanno reso possibile il mio trasferimento», dice l'attaccante. Riguardo alla concorrenza con Immobile, El Taty taglia corto: «Ciro è il capitano, sono certo che imparerò tanto da lui. So cosa rappresenta per il club, abbiamo un buon rapporto. Saprò aspettare il mio momento». La Nazionale argentina sarebbe «un sogno», aggiunge, «so bene che giocare in un club d'élite potrebbe aumentare la mie occasioni».