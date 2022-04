«Penso che l'apertura alle donne sia un fatto inevitabile nel 2022 specialmente per un'associazione dilettantistica come il circolo Aniene. Il mondo va in quella direzione» le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della cerimonia di riconsegna del tricolore da parte degli atleti olimpici e paralimpici italiani di Pechino 2022 al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it