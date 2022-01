Milan, visite mediche in corso per Lazetic

Il Milan ha messo a segno il colpo Lazetic, grande talento della Stella Rossa e attaccante che in patria considerano superiore proprio a Vlahovic quando aveva la stessa età. Per prenderlo il Milan ha dovuto attendere che diventasse maggiorenne (è del gennaio 2004), e ora gli farà firmare un contratto quinquennale, mentre alla Stella Rossa andranno 5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Il calciatore ha anche ottenuto di essere inserito subito in prima squadra senza passare dalla Primavera.