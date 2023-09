Calciomercato Lazio, suggestione Mason Greenwood

Emerge un nuovo possibile nome in ottica calciomercato Lazio. Nelle ultime ore ecco accostato ai biancocelesti il giovane talento classe 2001 Mason Greenwood, come riportato da Sky Sport. Greenwood potrebbe liberarsi dal suo contratto con il Manchester United. Sono stati avviati dei colloqui tra il giocatore e la Lazio , e Greenwood sembra aperto a un trasferimento in Italia. Tuttavia, l'operazione dipende dall'approvazione di Sarri per essere completata. Dal club intanto filtrano smentite su questa ipotesi.