Si è concluso l'incontro fra l'entourage di Paulo Dybala e la dirigenza della Juventus. Un colloquio di un paio d'ore per provare a mettere le basi del prolungamento di contratto dell'argentino, in scadenza a giugno. L'agente del giocatore, Jorge Antun, ha lasciato la Continassa qualche minuto dopo le ore 13. Al momento non trapela nulla sull'esito del confronto.