Calciomercato Inter, Marotta: «Colpani? Rapporti ottimi, cose concrete svilupperemo più avanti»

EMBED





“Colpani? Premesso che col Monza abbiamo ottimi rapporti e che il Monza ha all’interno della sua rosa elementi buoni e validi sia per le squadre di club che per il movimento calcistico italiano, quindi per la Nazionale, se ci saranno cose concrete le svilupperemo più avanti”, questa la risposta dell’ad dell’Inter sul tema legato al possibile trasferimento di Colpani dal Monza in nerazzurro. A margine dell’evento Sport Movies & TV Milano International FICTS Festival, Marotta ha risposto anche su Samardzic: “Ritorno di fiamma per Samardzic? È stato fatto il suo nome, ma siamo concentrati sul presente, non tanto sul futuro”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it