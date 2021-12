Calciomercato, colpo Atalanta: preso Boga dal Sassuolo

Primi fuochi d'artificio nel calciomercato italiano, ufficialmente al via il 3 gennaio. E' l'Atalanta a piazzare il primo, grande botto. Praticamente fatta per il passaggio ai bergamaschi di Jeremie Boga, acquistato dal Sassuolo per la cifra di 22 milioni di euro più bonus. L'accordo sarà perfezionato domani, ma sono già state fissate le visite mediche per l'attaccante esterno ivoriano. Boga, però, non sarà subito a disposizione di Gasperini, perché è stato convocato dalla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa, che scatta il 9 gennaio.