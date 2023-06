Calcio, cala sipario su serie A

(Lapresse) Cala il sipario sulla serie A. La Lazio vince 2-0 ad Empoli, chiudendo al secondo posto in campionato. Successo anche dell'Inter, 1-0 a Torino, con i nerazzurri terzi e pronti per la finale di Champions con il City sabato prossimo a Istanbul. Oggi fari puntati su Atalanta-Monza, Udinese-Juventus e Roma-Spezia, in gioco ci sono due posti per l'Europa League e uno per la Conference. I liguri impegnati nella volata salvezza con il Verona di scena contro il Milan. San Siro saluta Ibrahimovic a cui non verrà rinnovato il contratto. Lo svedese, che non potrà scendere in campo per infortunio, si congederà dal popolo rossonero.