Jovane Cabral sbarca nella Capitale: «Felice di essere qui. Forza Lazio!»

di Valerio Marcangeli

Dopo la firma di ieri sera Jovane Cabral è pronto per iniziare la sua nuova avventura con la Lazio. Il classe ’98 capoverdiano è sbarcato alle 17 circa nella Capitale con un volo da Lisbona diretto all’aeroporto di Fiumicino. Dopo 17 presenze condite da 3 gol, 1 assist e un lungo infortunio con lo Sporting Lisbona la sua stagione continua in biancoceleste. La speranza è quella che il calciatore possa spazzare via tutte le critiche piombate sulla società dopo l’ennesimo mercato di basso profilo. Sarri, non del tutto convinto del nuovo acquisto, si troverà a disposizione un calciatore che sa svariare su tutto il fronte offensivo. Di natura è un esterno destro, ma può essere schierato tranquillamente anche a sinistra e come falso nueve. Rientrato dal ko al ginocchio a metà gennaio Cabral ha grande voglia di dimostrare il suo valore spazzando via anche i dubbi sulla continuità che gli è sempre mancata in carriera non permettendogli di sbocciare definitivamente. Domattina sono previste le visite mediche. Dopodiché largo al primo allenamento con il nuovo club. «Felice di essere qui», queste le sue prime parole seguite da un: «Forza Lazio».