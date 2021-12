Busà: «Spero che la politica sportiva lavori per riportare il karate ai Giochi»

Dopo la cerimonia di premiazione dei Collari d'oro del Coni, anche il primo karateka ad aver ricevuto l'onorificenza, Luigi Busà, già medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, ha voluto lanciare un appello per fare in modo che il karate torni a essere uno sport olimpico. Da Parigi 2024, infatti, non sarà più nel programma a cinque cerchi.