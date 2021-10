Bodo-Roma 6-1, i tifosi rifiutano la maglia dei giocatori: «Vergogna, abbiamo fatto 4 mila chilometri»

Sui social il video della curva dei tifosi della Roma che rifiuta la maglia dei giocatori, al termine del 6-1 rimediato in Norvegia con il Bodo/Glimt. Al triplice fischio alcuni calciatori giallorossi capitanati da Abraham e Pellegrini sono andati sotto lo spicchio di stadio dove erano presenti i 400 tifosi della Roma arrivati fino in Norvegia. I giocatori hanno provato a chiedere scusa per la prestazione, con il capitano giallorosso che si è anche tolto la maglia per darla ai suoi tifosi. Un gesto, però, che in una serata così non basta tanto che la maglia è stata rifiutata e rispedita al mittente. Per questo subito dopo Pellegrini si è fermato a colloquio per circa 5 minuti con i tifosi