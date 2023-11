Bobo Tv, Lele Adani: messaggio social contro Vieri?

Lele Adani , ex calciatore e protagonista della Bobo Tv con Christian Vieri, ha pubblicato un misterioso messaggio su Instagram in riferimento alla fine del programma. In un breve video, Adani sembra accusare Vieri di aver mentito sulla ragione dello scioglimento della Bobo Tv, indicando che il cambio di formato non era l'unico motivo. Senza fornire dettagli, Adani pone una domanda scomoda, suggerendo che ci siano aspetti non dichiarati riguardo alla conclusione dell'esperienza condivisa con Nicola Ventola e Antonio Cassano. «Ma se era giusto cambiare perché nessuno sapeva? Viva il futbol!». Bobo Tv, la prima puntata senza Adani, Cassano e Ventola