Atp Finals, Berrettini si allena ma è ancora in dubbio

di Alberto Mauro

Berrettini ci prova, provino in tarda mattinata su un campo secondario del Pala Alpitour per il numero 7 del ranking, dopo il forfait contro Zverev al debutto. In serata alle 21 è in programma la seconda partita delle sue Atp Finals contro Hurkacz, ma Berrettini è ancora in dubbio e deciderà solo nelle prossime ore se scendere in campo nonostante l’infortunio oppure cedere il posto all’altro azzurro Sinner, prima riserva delle Finals. Nelle immagini Berrettini prova alcuni servizi senza forzare, poi alcuni scambi ma la corsa e i movimenti non sembrano fluidi come al solito. I tifosi sono tutti con lui, in attesa della decisione definitiva sul torneo.