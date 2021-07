Berrettini, il video esilarante dell'intervista doppia con la fidanzata Ajla

Lunedì 5 Luglio 2021, 14:50

Entrambi tennisti, entrambi a Wimbledon, entrambi con una forte passione per il cibo italiano: la coppia Matteo Berrettini - Ajla Tomljanovic è più forte e sorridente che mai. La prova è in questo video: un'esilarante intervista doppia ai due atleti che tra battute in italiano e conversazioni in inglese fa uscire fuori tutta la simpatia e l'amore di questi due campioni. Chi è il più forte tra i due quando giocano a tennis? Qual è il piatto preferito di Lady Berrettini? Le risposte sono nel video e non le immaginerete mai...