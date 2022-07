Berardi (Ceo Roma): «Il nuovo stadio non sarà più piccolo dell'Olimpico»

L'amministrato delegato della Roma in occasione della presentazione del tour allo stadio Olimpico: "Non abbiamo il progetto definitivo. Ci sono dei passi da compiere prima, bisogna fare rilevazioni archeologiche, ambientali e acustiche. Abbiamo fatto le fasi che portano alla fase finale. Non c'è ancora un disegno dello stadio, è ancora presto, lo si avrà nelle prossime settimane o mesi. Finora siamo stati riservati, decideremo sempre con il comune di comunicare insieme le tappe rilevanti. Come oggi quando abbiamo comunicato l'area individuata. Sempre di comune accordo con il sindaco. E' bello che sia stato fatto un comunicato congiunto delle due parti. Dimostra volontà comune".