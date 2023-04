Benfica-Inter, stasera i quarti di Champions League

Al via i quarti di finale di Champions League con le prime due gare di andata. L'Inter di scena in a Lisbona, contro il Benfica. Ballottaggio in attacco, con Dzeko favorito su Lukaku per far coppia con Lautaro Martinez. Un dubbio anche in difesa tra Dumfries e D'ambrosio. "Servirà una grande gara con testa e cuore. Ma ci siamo preparati bene", ha affermato alla vigilia il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, che deve fare a meno di Calanhoglu e Skriniar, infortunati. Stasera anche il big match tra Manchester City e Bayern Monaco. Domani poi il derby italiano Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea.