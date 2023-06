Belgio, tre club "campioni" in 6 minuti: poi Alderweireld regala lo scudetto all'Anversa

Se in Serie A il Napoli ha vinto lo scudetto con clamoroso anticipo lasciando poche emozioni agli ultimi 90 minuti del campionato, la Jupiler League ha invece fatto venire i brividi a tutto il Belgio calcistico. E' stato infatti epico l'epilogo dei playoff del campionato belga. Tre club sono state infatti "campioni", ognuno in un momento diverso, negli ultimi 6 minuti della stagione. L'Union-SG che sembrava accreditata alla vittoria finale ha infatti perso 3-1 in casa contro il Bruges, regalando il successo dopo 66 anni all'Anversa toranto a essere campione dopo la stagione 1956/57.