Il Bari torna in serie B dopo 4 anni, la città esplode di gioia: festa incontenibile nelle strade

Il Bari torna in B dopo quattro anni di purgatorio tra D e C: i biancorossi, battendo il Latina in trasferta 0-1 con con gol di Antenucci al 23' (poi l'attaccante si è fatto parare un rigore alla fine primo tempo), ritrovano la serie cadetta dopo averla persa per guai economici al tempo della gestione Giancaspro (causa mancata ricapitalizzazione nel 2018). A sostenere in questa trasferta i biancorossi c'erano al 'Francionì duemila tifosi, mentre tanti altri supporter erano rimasti a Bari a vedere la partita sui maxischermi al San Nicola. «Non ci fermeremo qui - ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro subito dopo la vittoria - ora vogliamo la serie A».