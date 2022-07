Barcellona, arriva Lewandowski: 50 milioni al Bayern

Dopo mesi di tira e molla, finisce la telenovela di Robert Lewandowski, che lascia il Bayern Monaco per accasarsi al Barcellona. Il club blaugrana – seppur in difficoltà economiche – ha chiuso con i bavaresi per il quasi 34enne attaccante polacco, acquistato per 45 milioni di euro più altri cinque di bonus. "Al Bayern ho trascorso otto anni fantastici", il commiato di Lewandowski, che con la squadra bavarese ha realizzato 344 gol in 375 presenze. "Abbiamo ritenuto opportuno dare a Robert il permesso di andarsene", ha commentato l'amministratore delegato del Bayern Oliver Khan.