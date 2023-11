ATP Finals, stasera Sinner sfida Djokovic

Le ATP Finals di Torino si infiammano. Oggi la terza giornata, con il secondo turno del Gruppo Verde. Cresce l'attesa per il match di stasera, quando Jannik Sinner – che all'esordio ha battuto Tsitsipas – affronterà il numero uno al mondo e campione in carica Novak Djokovic, che due giorni fa ha superato a fatica Rune. Il bilancio degli scontri diretti è di tre a zero per il serbo. In palio c'è il primato del girone e la qualificazione quasi certa in semifinale. Nel pomeriggio la sfida tra Tsitsipas e Rune. Ieri i primi due match del Gruppo Rosso. Zverev ha superato in tre set Alcaraz, mentre Medvedev si è imposto in due set nel derby russo con Rublev. (Lapresse)