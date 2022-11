ATP Finals, oggi le semifinali Djokovic-Fritz e Ruud-Rublev

Dopo la fase a gironi, le ATP Finals di Torino entrano nel vivo con le due semifinali che, oggi, decretanno i finalisti del torneo più prestigioso al mondo dopo i quattro Slam. Alle 14 la prima semifinale. In campo lo statunitense Taylor Fritz e Novak Djokovic, che ieri – pur essendo già primo nel suo girone – ha lottato tre ore e undici minuti per avere la meglio su Daniil Medvedev 7-6 al terzo set. Il serbo va a caccia del sesto titolo al Masters, che gli consentirebbe di eguagliare il record di Roger Federer. Alle 21 la sfida tra il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev, che ieri sera ha superato in tre set il greco Stefanos Tsitsipas. (LaPresse)