Arrivo Wijnaldum, l’aeroporto di Ciampino preso d’assalto dai tifosi della Roma

Grande attesa all'aeroporto di Ciampino per l'arrivo del nuovo acquisto della Roma Wijnaldum.Il giocatore sta per diventare un nuovo calciatore della Roma. Nel primo pomeriggio è partito da Rotterdam l'aereo privato dei Friedkin con il centrocampista olandese. L'ex Liverpool è atteso alle 17.30 a Ciampino, arriva dal Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.