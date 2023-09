Arabia Saudita, ecco le prime convocazioni del ct Roberto Mancini

Arabia Saudita, le convocazioni di Mancini

Roberto Mancini prende le redini dell' Arabia Saudita . Oggi, il nuovo commissario tecnico della squadra biancoverde, che ha dichiarato di aver ricevuto la prima offerta da Riad il 18 agosto scorso e quindi ha avuto poco tempo per familiarizzare con i giocatori a sua disposizione, ha annunciato i nomi dei convocati per la sua prima lista. In particolare, questi giocatori saranno in campo nelle amichevoli che si terranno a Newcastle l'8 settembre contro il Costa Rica e il 12 settembre contro la Corea del Sud, allenata da un altro ex sampdoriano, Jurgen Klinsmann.Questi i convocati di Mancini che adesso, per contratto,: - portieri: Muhammad Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Muhammad Al-Yami. - difensori: Raghad Al-Najjar, Yasser Al-Shahrani , Abdullah Al-Omari, Hassan Timbukti, Ahmed Sharahili, Ali Al-Bulayhi, Sultan Al-Ghanam, Ahmed Basmoud; - centrocampisti: Saud Abdel Hamid, Riyad Sharahili, Abdullah al-Khaibri, Ali Hazazi, Muhammad Kno, Salem al-Dosari, Nasser al-Dosari, Sami al-Naji, Samihan al-Nabit. - attaccanti: Abdulaziz al-Bishi, Abdul Rahman Gharib, Fahd al-Rashidi, Fahad al-Mawlid, Abdullah al-Hamdan, Firas al-Buraikan