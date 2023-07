Aouar dopo la prima amichevole: «Voglio diventare grande come Totti e Zidane»

EMBED





Il nuovo centrocampista della Roma dopo la prima amichevole contro la Boreal vinta 4-0: «Posso giocare in molte posizioni come Zidane, Totti, Iniesta. Voglio diventare un grande giocatore come loro»