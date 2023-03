Andrea Compagno, il papà: «La pre convocazione di Mancini è una soddisfazione»

Andrea Compagno convocato in Nazionale

Le caratteristiche di Andrea Compagno

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Rosario Compagno, ex calciatore e padre di Andrea Compagno attaccante del FCSB convocato da Mancini in nazionale. «Mi arrivano tantissime telefonate per mio figlio e questo fa tantissimo piacere. È una pre convocazione e non è facile perché ci sono tantissimi calciatori bravi che circolano nella Nazionale. Il direttore sportivo dello Steaua ha annunciato a tutti questo evento perché per loro è un grande onore. Andrea ha un sogno: vincere il titolo in Romania ed è concentrato su questo obiettivo, ma è chiaro che è una grande soddisfazione per lui essere preso in considerazione da Mancini».Rosario Compagno ha spiegato tutta la soddisfazione della famiglia dopo la convocazione di Manini: «Io dico sempre che la vita è strana, le cose succedono perché devono succedere. Magari se Andrea fosse rimasto in Italia avrebbe giocato poco e avuto poco spazio, cosa che non è accaduta in Romania. Ha avuto la fortuna di giocare a Londra contro il West Ham in Conference League, questo ha arricchito il suo patrimonio e uno staff importante come quello della Nazionale sa di avere a che fare con un giocatore che è abituato già a certi palcoscenici. A me piace il calcio giovanile e sono anche allenatore di calcio giovanile. Desta molto scalpore il fatto che in alcune compagini ci siano tantissimi stranieri e questo la dice lunga sul fatto che diventa complicato poter proporre alla Nazionale dei calciatori. Non voglio criticare o penalizzare chi è bravo, ma bisogna fare una riflessione ben attenta e ben adeguata. Andrea è maturato tanto e ha preso consapevolezza dei propri mezzi in un campionato che nessuno conosce che è interessante ed importante ed ha anche molta rivalità. Lì si è sottoposti a pressioni e probabilmente lo staff della Nazionale ha valutato questo, anche se ripeto che stiamo parlando di una pre convocazione».«Che tipo di attaccante è Andrea? Fa della sua fisicità la forza perché parliamo di un ragazzo alto 1.95. Fa anche belle giocate, ricordo un gol che ha segnato da attaccante di 1.70 per il modo in cui si liberò dell’avversario. Dimostra di avere una certa dimestichezza non solo sulle palle aeree. Io credo - conclude Rosario Compagno che la fisionomia del calciatore futuro dovrebbe essere questo: una fisicità importante, ma con buona tecnica e veloce. Bisogna essere bravi anche nell’opportunismo e nel giocare con la squadra facendo le sponde. Probabilmente Andrea è aiutato dai tecnici e dalla squadra in cui gioca e sta migliorando»