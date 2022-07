Amichevole Roma-Sporting Lisbona: Mourinho sceglie la coppia Zaniolo-Abraham

La Roma è da poco scesa in campo per il riscaldamento che la vedrà opposta alle ore 21 contro lo Sporting Lisbona. Tanti applausi per l'ex Rui Patricio (12 anni con i Leoes). Mourinho ha optato per un undici molto vicino a quello titolare: Rui Patricio in porta, linea a tre composta da Kumbulla, Mancini e Ibanez, mediana a quattro con Celik e Spinazzola ai lati di Matic e Cristante e davanti Pellegrini a suggerire per le due punte Zaniolo e Abraham. Al momento non è presente allo stadio Dybala, rimasto in albergo per seguire da vicino gli sviluppi della stesura del suo contratto.