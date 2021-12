All or Nothing Juventus, Bonucci e Chiellini: «Siamo fortunati: il nostro lavoro è passione»

Dal 25 Novembre arriva su Amazon Prime Video 'All Or Nothing Juventus' la nuova serie, che porterà gli spettatori in un viaggio dietro le quinte del prestigioso e iconico Club durante la stagione calcistica 2020-21. Le telecamere sono entrate nell'esclusivo all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo, hanno seguito i calciatori nella loro vita privata. Crediti foto@Ufficio stampa Amazon Prime Video Music: «Summer» from Bensound.com

