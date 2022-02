Alex Marquez, test di cultura generale sull'Indonesia

Quali sono i colori della bandiera indonesiana? Quante sono le isole dell’Indonesia? E come si chiama il drago tipico del Paese? Nel giorno della presentazione del team LCR Honda, Sandro Donato Grosso ha sottoposto Alex Marquez a un test di cultura generale sull’Indonesia, dove si svolgeranno i prossimi test della MotoGP da venerdì 11 a domenica 13 febbraio. Sarà il debutto per la top class sul circuito di Mandalika, sarà possibile seguire i test con gli aggiornamenti in tempo reale di skysport.it