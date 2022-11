Albania-Italia, azzurri in campo per dimenticare il Mondiale

L'Italia, spettarice ai Mondiali in Qatar. scende in campo stasera in amichevole a Tirana contro l'Albania guidata da Edy Reia. Roberto Mancini non nasconde l'amarezza per la mancata qualificazione. "Fa male, un Mondiale senza l'Italia è diverso", spiega in conferenza stampa il ct azzurro che potrebbe puntare su un 3-4-3, sistema di gioco che potrebbe rappresentare il futuro della Nazionale. Nel tridente offensivo Raspadori con Grifo e Zaniolo. Tra i volti nuovi Simone Pafundi, classe 2006 dell'Udinese. Domenica altro test a Vienna con l'Austria. (LaPresse)