Addio a Sir Bobby Charlton, leggenda del calcio inglese

Il calcio inglese è in lutto per la scomparsa di Bobby Charlton , leggenda dell'Inghilterra e del Manchester United, avvenuta all'età di 86 anni. Con 758 presenze con i Red Devils e 106 presenze in Nazionale, Sir Bobby è deceduto questa mattina, circondato dalla sua famiglia. Lascia la moglie Lady Norma, le loro due figlie Suzanne e Andrea, oltre ai nipoti. Con la sua scomparsa, Sir Geoff Hurst, autore della celebre tripletta nella vittoria per 4-2 dell'Inghilterra sulla Germania Ovest a Wembley, è ora l'unico membro ancora in vita della squadra campione del mondo nel 1966.