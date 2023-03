50 anni di Stramilano, la madrina Paola Di Benedetto: «Un compleanno speciale»

Tutto è pronto per la Stramilano che quest'anno festeggia la sua cinquantesima edizione. L'appuntamento con la corsa non competitiva più famosa d'Italia è per domenica 19 marzo. Come da tradizione, ci saranno tre grandi eventi: la Stramilano 10 Km, la Stramilanina 5 Km e la Stramilano Half Marathon. Quest’anno madrina della Manifestazione sarà Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica, che accompagnerà i runner su ogni percorso di Stramilano. «Lo sport ha sempre avuto un ruolo molto centrale nella mia vita. - ci dice Paola - Lo uso sia per il mio benessere fisico che per quello psico-fisico. La corsa è sempre stato uno dei miei obiettivi principali, difficile da raggiungere ma la Stramilano forse mi aiuterà. Sono emozionatissima perché è un compleanno speciale e sono onorata». Foto: Sec