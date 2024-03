Spiagge più belle al mondo, In Italia la seconda in classifica: ecco dove si trova "la piscina di Dio"

Se avete già iniziato a pensare alle vostre vacanze estive e l’unico obiettivo è andare al mare, rilassarsi, nuotare e godersi il sole, non spostatevi più di tanto: in Italia abbiamo la seconda spiaggia più bella al mondo. Come ogni anno Tripadvisor ha assegnato i premi “Travellers’ Choice Best of the Best”. Sono riconoscimenti dati dagli utenti della piattaforma in base al numero delle recensioni e alla qualità dei giudizi che gli avventori hanno lasciato nel corso dei loro viaggi. Ebbene, se la spiaggia più bella di tutte, secondo gli utenti si trova in Portogallo, e precisamente si tratta di Praia da Falesia, il secondo gradino del podio è occupato dalla Spiaggia dei Conigli, a Lampedusa. Foto: Shutterstock - Musica: Korben