Ron, Zack Galifianakis (e Ed Helms): «Social sembrano fuori controllo»

«I social media sembrano essere una tecnologia fuori controllo. La legge non riesce a stare al passo con la tecnologia» ci racconta Zack Galifianakis, a cui fa eco Ed Helms: «Questo film affronta molto di ciò che si sente del lato spaventoso e tossico dei social media e su come ci interfacciamo con la tecnologia. Ma soprattutto, rafforza la bellezza della connessione umana». Un film che intrattiene e fa riflettere, soprattutto dell’immagine che vogliamo dare di noi stessi agli altri, e che vede il ritorno insieme (anche se qui in veste di doppiatori) della coppia che scoppia in Una Notte da Leoni: Zack Galifianakis e Ed Helms.

Ron – Un Amico Fuori Programma film presentato in anteprima a Alice nella Città, la sezione parallela e autonoma della Festa del cinema di Roma, che arriverà il 21 ottobre nelle sale italiane, distribuita da The Walt Disney Company Italia.

Una storia commovente ed esilarante sull’amicizia tra un ragazzo delle medie e il suo robot difettoso. Barney, è un impacciato studente delle medie, mentre Ron, il suo nuovo dispositivo tecnologico che cammina, parla, si connette, dovrebbe essere il suo “migliore amico pronto all'uso”. Nell'era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

Il film è diretto da Sarah Smith e dal veterano di Pixar Jean-Philippe Vine, e co-diretto da Octavio E. Rodriguez; la sceneggiatura è firmata da Peter Baynham & Smith. Il film è prodotto da Julie Lockhart, anche co-fondatrice di Locksmith, e da Lara Breay, mentre la presidente di Locksmith Elisabeth Murdoch, Smith e Baynham sono i produttori esecutivi.

(Servizio a cura di Eva Carducci)