Zac Efron per Firestarter: «Dare l’indipendenza ai nostri figli non è facile»

Zac Efron, la star hollywoodiana che di strada ne ha fatta dal suo esordio in High School Musical, in Firestarter, il nuovo adattamento cinematografico del classico thriller di Stephen King, interpreta un padre che deve proteggere sua figlia, ma al tempo stesso renderla indipendente. Se già l’adolescenza è un periodo difficile avere dei poteri paranormali di certo non aiuta. Ne abbiamo parlato con l’attore che, pur non essendo padre nella vita reale, è riuscito a rendere al meglio il cruccio che affligge ogni genitori: quel bisogno di protezione verso i propri figli e la necessità di insegnarli a spiccare il volo da soli. Firestarter è al cinema distribuito da Universal Pictures Italia. (Servizio a cura di Eva Carducci)