Yuman, chi è: da Roma al sogno Sanremo, così è arrivato all'Ariston: la videointervista

Da Roma a Sanremo: il sogno di Yuman diventa realtà. Il 26enne cantante romano è uno dei tre vincitori di Sanremo Giovani, insieme a Tananai e a Matteo Romano. Ieri sera i tre hanno staccato gli ultimi tre biglietti disponibili per partecipare al Festival di Sanremo 2022, in programma dall’1 al 5 febbraio, direttamente tra i big. Che diventano così 25. In questa videointervista Yuri Santos Tavares Carloia – questo il vero nome del cantante, mamma romana e papà capoverdiano – racconta le sue emozioni all’indomani della finale di Sanremo Giovani, trasmessa ieri sera in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò della città dei fiori. E parla di “Ora e qui”, la canzone inedita che presenterà in gara al Festival, ma anche dei sogni nel cassetto: uno su tutti, quello di condividere il palco dell’Ariston nella serata dei duetti con il suo idolo James Senese.

di Mattia Marzi