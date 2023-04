Yudori per “La Conquista del Cielo”: «Vorrei che alle donne fosse concesso fallire»

EMBED





Presentato in anteprima al Romics La Conquista del Cielo, una storia ambientata nell'Olanda del 1500 con una chiave di lettura spiccatamente femminista e terribilmente attuale, pubblicata da J-Pop Manga e in arrivo dal 4 aprile in libreria e fumetteria. Nell’Olanda del XVI secolo, Amelie è una giovane cattolica sposata con Hans, agiato mercante con la passione del collezionismo. Un ruolo, quello della moglie umile e accondiscendente, che mal si accorda al suo carattere ribelle e curioso... Finché il marito non porta dai suoi viaggi una giovane schiava arrivata da terre lontane, frantumando il fragile equilibrio della casa. A poco a poco, però, le due donne stringeranno un legame che le spingerà verso la libertà. (Servizio a cura di Eva Carducci)