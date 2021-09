Y: L’ultimo uomo: Un Presidente donna è possibile solo in una società post-apocalittica?

Basata sull’acclamata serie omonima di fumetti DC Comics di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, il drama Y: L’ultimo uomo si svolge in un mondo post apocalittico in cui un cataclisma ha sterminato tutti i mammiferi dotati del cromosoma Y, eccetto un uomo cisgender e la sua scimmia. La serie segue i sopravvissuti di questo nuovo mondo mentre tentano con tutte le loro forze di ripristinare ciò che è andato perduto e di sfruttare questa opportunità per costruire qualcosa di migliore. “Y. L'ultimo uomo” è una serie di fumetti di fantascienza composta da 60 numeri, pubblicata a partire dal 2002. I primi 3 episodi saranno disponibili su Disney+ da mercoledì 22 settembre, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì. (Servizio a cura di Eva Carducci)