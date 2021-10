X Factor, Karakaz conta "Satisfaction"

La rock band Karakaz torna sul palco di X Factor - nella seconda puntata dei Bootcamp, ieri sera su Sky e NOW e sempre disponibile on demand – con una nuova performance travolgente ed energica portando una versione rock della hit dance mondiale di Benny Benassi “Satisfaction”. Un’esibizione che lascia il segno e li catapulta agli Home Visit, dove dovranno convincere il loro giudice Hell Raton a dargli un biglietto per accedere ai Live. “Immagini concesse da Sky”; xfactor.sky.it ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand.