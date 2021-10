Aveva emozionato tutti con “Suicidi”, ieri sera è tornato sul palco di X Factor con un nuovo brano originale dal titolo “Mamma scusa” – nella seconda puntata dei Bootcamp, ieri sera su Sky e NOW e sempre disponibile on demand – dove conquista ancora una volta tutti con una coinvolgente canzone dedicata alla madre. Emma sempre più convinta del suo talento lo porta con sé agli Home Visit. “Immagini concesse da Sky”; xfactor.sky.it ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand.