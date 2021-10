Erio stupisce ancora una volta tutti sul palco di X Factor – nella prima puntata dei Bootcamp, ieri sera su Sky e NOW e sempre disponibile on demand – dove ha portato un suo brano inedito dal titolo”Amore vero". Una canzone dalle atmosfere rarefatte ed eleganti che ha fatto commuovere anche Manuel Agnelli, convintissimo a portarlo con sé agli Home Visit. “Immagini concesse da Sky” - Ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand.