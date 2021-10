Dopo aver stregato tutti alle Audition con la sua musica futurista, 22:22 torna sul palco di X Factor – nella seconda puntata dei Bootcamp, ieri sera su Sky e NOW e sempre disponibile on demand – dove ha portato un suo nuovo brano originale dal titolo “Ne avevo bisogno”, scritto appena 5 giorni prima, con un’intensa esibizione a cappella che ha lasciato tutti sbalorditi. Per Hell Raton è un talento, ma X Factor non è il suo posto. Non passa agli Home Visit. “Immagini concesse da Sky”; xfactor.sky.it ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand.