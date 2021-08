X Factor 2021, il video promo con Ludovico Tersigni e i giudici

Andrà in onda dal 16 settembre, su Sky e NOW, la nuova edizione di X Factor. Nel video promo ufficiale rilasciato sui social del programma per la prima volta si vedono insieme i confermatissimi quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika e il nuovo frontman Ludovico Tersigni. "Come as you are. Libero di essere chi sei. Sempre”: chi sogna di salire sul palco di X Factor - show targato Sky e prodotto da Fremantle - non ha da portare con sé altro se non il proprio talento e la propria idea di musica. Nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna categoria, nessun genere.

L’altra grande novità di quest’anno è, infatti, l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. X Factor 2021 sarà ancor di più legato alla libertà espressiva, l’assenza di etichette e il superamento dei confini. Le 4 squadre saranno formate solo sulla base della proposta musicale e del progetto di ogni artista, e per i giudici una sola regola per la quale ognuno di loro dovrà portare con sé ai Live almeno un solista e almeno una band.

Un X Factor sempre più rivoluzionario e mai monolitico, un unicum nel panorama televisivo, che anche quest’anno si rivela ricettivo ai cambiamenti della musica italiana e della società, non limitandosi a fotografarla, ma offrendogli un palcoscenico su cui esprimersi senza alcuna limitazione. Un cambiamento radicale ma anche naturale che si inserisce nel percorso di X Factor, un programma da sempre contemporaneo, sintonizzato nel suo tempo. Oggi più che mai le porte di X Factor sono aperte a chiunque abbia qualcosa da dire e da cantare: “Come as you are”, dal 16 settembre ci sarà spazio solo per il talento.